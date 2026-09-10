Galassi convocato da Diego Placente in occasione dei Giochi Sudamericani del 2026
Diego Placente ha confermato una rosa di 18 giocatori tra i quali è presente anche Bruno Galassi, il calciatore classe 2007 della Lazio
La rosa scelta da Placente per i Giochi Sudamericani
La Nazionale Argentina Under 19 ha reso noti i nomi dei convocati in occasione dei Giochi Sudamericani del 2026, una Competizione che si terrà a Santa Fe. L'allenatore, Diego Placente ha confermato una rosa di 18 giocatori tra i quali è presente anche Bruno Galassi, il calciatore classe 2007 della Lazio arrivato dal Real Madrid.
Il torneo si svolgerà principalmente al Coloso Marcelo Bielsa de Newell. Per quanto riguarda i giovani europei, la rosa comprende appunto Bruno Galassi, Alain Gómez Santillán, portiere nato in Spagna da genitori argentini e venezuelani che gioca nel Valencia, e Nicolás Marcipar, difensore del Barcellona, nato in Catalogna e figlio di argentini.
L'obiettivo di Placente con questo torneo è quello di definire la lista dei giocatori convocati per il Campionato Sudamericano Under-20, che garantirà la partecipazione ai Mondiali di categoria che si disputeranno alcuni mesi dopo in Asia.
La lista dei convocati
Portieri:
- Alain Gómez Santillán (Valencia)
- Máximo Leguizamón (Tigre)
Difensori:
- Thiago Pérez Ferreira (Uragano)
- Fernando Closter (Indipendente)
- Bruno Galassi (Lazio, Italia)
- Nicolás Marcipar (Barcellona)
- Matías Satas (Boca)
- Santiago Silveira (Argentinos Juniores)
- Santiago Zampieri (Coppia Città di Montevideo)
Centrocampisti:
- Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
- Santiago Espíndola (fiume)
- Marcos Ortíz (Belgrano)
- Facundo Guch (Newell's)
- Uriel Ojeda (San Lorenzo)
- Ramiro Tulián (Belgrano)
Centravanti
- Felipe Esquivel (fiume)
- Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors)
- Ian Subiabre (Tiger)