Galassi convocato da Diego Placente in occasione dei Giochi Sudamericani del 2026

Diego Placente ha confermato una rosa di 18 giocatori tra i quali è presente anche Bruno Galassi, il calciatore classe 2007 della Lazio 

Alisia Cerqua /
galassi pedraza
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La rosa scelta da Placente per i Giochi Sudamericani

La Nazionale Argentina Under 19 ha reso noti i nomi dei convocati in occasione dei Giochi Sudamericani del 2026, una Competizione che si terrà a Santa Fe. L'allenatore, Diego Placente ha confermato una rosa di 18 giocatori tra i quali è presente anche Bruno Galassi, il calciatore classe 2007 della Lazio arrivato dal Real Madrid. 

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Il torneo si svolgerà principalmente al Coloso Marcelo Bielsa de Newell. Per quanto riguarda i giovani europei, la rosa comprende appunto Bruno Galassi, Alain Gómez Santillán, portiere nato in Spagna da genitori argentini e venezuelani che gioca nel Valencia, e Nicolás Marcipar, difensore del Barcellona, ​​nato in Catalogna e figlio di argentini.

L'obiettivo di Placente con questo torneo è quello di definire la lista dei giocatori convocati per il Campionato Sudamericano Under-20, che garantirà la partecipazione ai Mondiali di categoria che si disputeranno alcuni mesi dopo in Asia. 

La lista dei convocati

Portieri:

  • Alain Gómez Santillán (Valencia)
  • Máximo Leguizamón (Tigre)

Difensori:

  • Thiago Pérez Ferreira (Uragano)
  • Fernando Closter (Indipendente)
  • Bruno Galassi (Lazio, Italia)
  • Nicolás Marcipar (Barcellona)
  • Matías Satas (Boca)
  • Santiago Silveira (Argentinos Juniores)
  • Santiago Zampieri (Coppia Città di Montevideo)

Centrocampisti:

  • Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)
  • Santiago Espíndola (fiume)
  • Marcos Ortíz (Belgrano)
  • Facundo Guch (Newell's)
  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)
  • Ramiro Tulián (Belgrano)

Centravanti 

  • Felipe Esquivel (fiume)
  • Valentín Jainikoski (Argentinos Juniors)
  • Ian Subiabre (Tiger)
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