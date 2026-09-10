Galassi convocato da Diego Placente in occasione dei Giochi Sudamericani del 2026

La rosa scelta da Placente per i Giochi Sudamericani

La Nazionale Argentina Under 19 ha reso noti i nomi dei convocati in occasione dei Giochi Sudamericani del 2026, una Competizione che si terrà a Santa Fe. L'allenatore, Diego Placente ha confermato una rosa di 18 giocatori tra i quali è presente anche Bruno Galassi, il calciatore classe 2007 della Lazio arrivato dal Real Madrid.

Il torneo si svolgerà principalmente al Coloso Marcelo Bielsa de Newell. Per quanto riguarda i giovani europei, la rosa comprende appunto Bruno Galassi, Alain Gómez Santillán, portiere nato in Spagna da genitori argentini e venezuelani che gioca nel Valencia, e Nicolás Marcipar, difensore del Barcellona, ​​nato in Catalogna e figlio di argentini.

L'obiettivo di Placente con questo torneo è quello di definire la lista dei giocatori convocati per il Campionato Sudamericano Under-20, che garantirà la partecipazione ai Mondiali di categoria che si disputeranno alcuni mesi dopo in Asia.

La lista dei convocati

Portieri:

Alain Gómez Santillán (Valencia)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Difensori:

Thiago Pérez Ferreira (Uragano)

Fernando Closter (Indipendente)

Bruno Galassi (Lazio, Italia)

Nicolás Marcipar (Barcellona)

Matías Satas (Boca)

Santiago Silveira (Argentinos Juniores)

Santiago Zampieri (Coppia Città di Montevideo)

Centrocampisti:

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (fiume)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Facundo Guch (Newell's)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Ramiro Tulián (Belgrano)

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