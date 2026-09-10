Gli oasis tornano a Roma, il legame con la tifoseria laziale

Una vespa per le strade di Trastevere, ecco l'indizio

Sul canale ufficiale degli Oasis sono stati pubblicati da giorni delle brevi clip Instagram sulle possibili location del tour 2027. Tra i luoghi, anche Roma è comparsa in un video dei musicisti girato a Trastevere.

Prima sono arrivati altri indizi legati a città in tutta Europa, tra le quali Manchester, Monaco, Barcellona, Parigi e Amsterdam. La città eterna è spuntata nell'ultimo video dei fratelli Noel e Liam Gallagher: la clip mostra una vespa per le strade di Trastevere.

“You're my wonderwall”

Una delle tappe per il tour 2027 potrebbe quindi essere Roma. Per i laziali il concerto avrà molto valore, dato il legame con la band che spesso viene ricordato in Curva Nord.

Paolo Bruno

Un passo della canzone degli Oasis, estratto da “Wonderwall”, è diventato una delle scenografie create dalla Curva Nord. La scritta che è apparsa durante Lazio-Bodo Glimt, match di Europa League, recitava proprio una frase della canzone della band inglese: “You're my wonderwall ”.

Da anni sulle note della canzone “Don't Look Back in Anger” i laziali intonano il coro: “Gli ultras della Lazio non mollano mai”.

Lo stesso Liam Gallagher, membro della band, è stato fotografato con la sciarpa della Lazio, un esempio del legame laziale con gli Oasis.

Il Comune di Roma non ha ancora ufficializzato l'arrivo dei fratelli Gallagher all'Olimpico, ma gli indizi fanno pensare ad un arrivo della band inglese nella città eterna.