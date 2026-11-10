Juventus-Lazio, Daspo per sette tifosi dopo l’aggressione allo Stadium

Sette tifosi juventini hanno ricevuto un Daspo per l’aggressione a due spettatori stranieri durante Juventus-Lazio del 18 ottobre all’Allianz Stadium. Secondo quanto riportato da SportMediaset, I provvedimenti, della durata compresa tra uno e cinque anni, sono stati emessi dal questore di Torino, Massimo Gambino. SportMediaset riferisce che per uno dei sette è stato disposto anche l’obbligo di firma.

L’aggressione nel settore Est e lo stop alla partita

L’episodio è avvenuto nel primo anello del settore Est. L’incontro si era interrotto per circa due minuti a causa di quanto accaduto sugli spalti.

I posti occupati e la ricostruzione della polizia

Secondo la ricostruzione della polizia, i sette tifosi si trovavano in posti diversi da quelli assegnati. I due spettatori avevano chiesto di poter occupare i propri seggiolini. Il gruppo si era dapprima opposto e, dopo averli fatti sedere, li aveva aggrediti.

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