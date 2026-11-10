Provstgaard, il portale danese campo.dk spara la bomba
Il difensore danese ha collezionato 40 presenze in biancoceleste e ha un contratto fino all’estate 2031.
Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Se la Lazio dovesse cederlo, il Vejle avrebbe diritto al 15% della rivendita, secondo le informazioni di campo.dk. La valutazione del difensore danese corrisponde a circa 20 milioni di euro.
Per il club danese sarebbe un possibile nuovo incasso dopo la somma già ricevuta per il trasferimento del giocatore alla Lazio. Si tratta, però, di uno scenario legato a un’eventuale cessione.