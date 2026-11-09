Romagnoli in Qatar: tanti milioni in tasca, ma il campo non sorride

Mentre la Lazio domina la vetta del campionato italiano, un calciatore specifico non riesce a sorridere fino in fondo: facciamo riferimento ad Alessio Romagnoli. Terminate le lunghe discussioni estive, l'ex pilastro difensivo biancoceleste ha salutato la Capitale per trasferirsi all'Al-Sadd in Qatar. Una decisione senz'altro difficile, dato che il suo sogno proibito era appendere gli scarpini al chiodo indossando la casacca della sua squadra del cuore.

Deludenti prestazioni sul campo

Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, dal giorno del suo tesseramento, datato 3 settembre, l'impatto sul campo non è stato dei migliori. Sotto la gestione tecnica di Razvan Lucescu, la compagine ha affrontato 11 incontri, ma il centrale italiano ha collezionato appena 4 presenze complessive divise tra campionato (3) e Champions League (1). Il bilancio parla di 1 sola vittoria, 3 battute d'arresto e ben 11 reti incassate con lui sul rettangolo verde. Attualmente, nella Stars League, il club staziona al 3° posto, mentre nel torneo asiatico la situazione è critica, occupando la 15ª posizione su 16.

Ricco contratto consolatorio

Ad alleviare l'amarezza ci pensa però l'aspetto finanziario. All'età di 31 anni, il difensore può blindare il proprio futuro grazie a un'intesa economica faraonica valida sino al 2029, che gli garantirà complessivamente 20 milioni di euro. Una cifra simile nel calcio europeo sarebbe stata irraggiungibile, un dettaglio non trascurabile che aiuta notevolmente a digerire questa nuova avventura esotica.