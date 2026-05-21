L'ultima giornata di campionato si accende non solo per i verdetti del campo, ma per una designazione che è già un pezzo di storia del nostro calcio. La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Pisa, infatti, vedrà una donna nel ruolo di arbitro centrale a dirigere l'incontro. Non si tratta di una "passerella" di fine stagione, ma di un traguardo meritato, che certifica la crescita e la professionalità del settore arbitrale femminile italiano. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in un match che, oltre ai tre punti, lascerà un segno indelebile negli annali della Serie A. Tuttavia, la gara di sabato non sarà il primo incontro tra la direttrice di gara e il club biancoceleste, infatti, i due contano già un precedente

La designazione arbitrale

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Assistenti: Niedda ed Emmanuele

IV Uomo: Di Marco

VAR: Ghersini

AVAR: Piccinini