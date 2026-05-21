Lazio, convegno contro la violenza sulle donne: tutte le informazioni

Lunedí 25 maggio dalle ore 9:00 alle 17:30, lo stadio Olimpico ospiterà il secondo convegno per combattere la violenza sulle donne, ecco il comunicato.

Il Convegno “Quando la violenza non finisce: responsabilità e futuro” nasce dalla volontà della S.S. Lazio di promuovere un momento di confronto istituzionale qualificato su un tema di rilevante interesse pubblico, quale la violenza sulle donne e la violenza di genere, riconosciute come fenomeni strutturali che richiedono risposte continuative e condivise. La violenza non si esaurisce nel momento dell’aggressione, ma si manifesta spesso in forme invisibili e produce conseguenze profonde e durature non solo sulle vittime dirette, ma anche sulle famiglie, sui figli e sull’intera collettività. Il femminicidio rappresenta l’esito più estremo di un percorso che, se non intercettato per tempo, genera ulteriori vittime silenziose: gli orfani.Il convegno si articolerà in tre macro-aree tematiche, che seguiranno un percorso logico e temporale: Prima, Durante e Dopo. Ogni sessione avrà una durata di 90 minuti ciascuna.

Prima

Conoscere e riconoscere la Violenza e valutarne il rischioAnalisi delle radici culturali, psicologiche e sociali della violenza sulle donne e della violenza di genere, con attenzione alle forme di violenza meno visibili. Inquadramento giuridico delle condotte prodromiche alla violenza: violenza psicologica ed economica, atti persecutori, linguaggio d’odio e dinamiche di controllo.

Durante

Intercettare la violenza e proteggere la vittimaApprofondimento sugli strumenti giuridici e non, di intervento e protezione. Analisi sul ruolo delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza, della scuola e dello sport come presìdi educativi.

Dopo

Femminicidio: orfani e responsabilità Riflessione sulle conseguenze giuridiche e sociali del femminicidio: sulla tutela degli orfani, sui percorsi di affido e adozione e sulle responsabilità istituzionali nel lungo periodo.Ogni macro-area prevede il contributo di rappresentanti istituzionali, esperti qualificati, associazioni e testimonianze, favorendo un dialogo strutturato e multidisciplinare. Il Convegno è concepito come un momento di confronto ad alto valore educativo e civile, che richiede il coinvolgimento attivo del mondo accademico e delle istituzioni.