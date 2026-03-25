Mercato Lazio, spunta l'idea a basto costo per l’attacco: Milik nel mirino

In questa pausa per gli impegni delle nazionali, le società ne approfittano anche per iniziare a delineare le prime strategie di mercato. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, la Lazio avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik, attaccante polacco già seguito dal club biancoceleste in passato.

Il centravanti classe 1994 è stato a lungo alle prese con un vero e proprio calvario di infortuni, ma solo nell'ultimo periodo è tornato in campo. In occasione della sfida tra Juventus e Sassuolo, infatti, Luciano Spalletti lo ha inserito nel minuti finali. infatti in occasione di Juventus Sassuolo Luciano Spalletti ha inserito il centravanti.

La scadenza di contratto con la Juventus

Attualmente, il suo contratto con i bianconeri è in scadenza il 30 giugno del 2027, ma la sua permanenza a Torino non è così scontata. Per questo motivo, già nella prossima estate potrebbero esser fatte delle valutazione sul suo futuro.

Le opzioni per Milik

Le opzioni sono diverse: il giocatore potrebbe restare a Torino, pur ricoprendo un ruolo di seconda linea, considerando che la Juventus ha intenzione di rifondare il reparto avanzato, e trovare così una sistemazione una volta liberatosi a parametro zero nel 2027; oppure potrebbe cercare subito una nuova squadra che gli garantisca maggiore continuità, mancata negli ultimi anni.

Si inserisce la Lazio per Milik

In questo scenario si inserisce proprio la Lazio, alla ricerca di un attaccante a buon prezzo. Il club biancoceleste starebbe monitorando le condizioni di Milik in questo finale di stagione per valutare se presentare o meno un’offerta.

Occasione a basso costo

Il costo del cartellino sarebbe contenuto, anche in relazione all'età del giocatore, ai due anni di stop e al contratto in scadenza: la cifra si potrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro. Dal canto suo, la Juventus sarebbe comunque disposta a lasciarlo partire.