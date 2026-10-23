Infortunati Lazio, Monachino fa il punto: “Molto fiduciosi”. Un giocatore torna in gruppo

Lazio, Monachino sugli infortunati: Cancellieri recuperato, novità su Rovella e Gudmundsson

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria della Lazio. Il dottor Pietro Monachino, medico sociale biancoceleste, ha fatto il punto sulle condizioni degli indisponibili, soffermandosi in particolare su Rovella, Marusic, Gudmundsson e Cancellieri.

La notizia più immediata riguarda Cancellieri: il giocatore si è allenato per tutta la settimana con il gruppo ed è stato completamente reintegrato in rosa, tornando così a disposizione di Gattuso. Segnali positivi arrivano anche dagli altri giocatori impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.

Secondo quanto riportato da Lazio Style Radio, Monachino ha spiegato che Rovella e Marusic stanno rispettando la tabella stabilita e lavorano già sul campo. Per Gudmundsson, invece, gli ultimi esami hanno fornito risposte positive sulla frattura e sulle parti molli.

Infortunati Lazio, Monachino: “Rovella e Marusic stanno andando assolutamente bene”

Il medico sociale ha iniziato il proprio aggiornamento dalle condizioni di Rovella e Marusic, confermando che entrambi stanno proseguendo secondo il programma concordato con lo staff tecnico.

“Sia Rovella che Adam stanno proseguendo il loro lavoro come avevamo già stabilito. Ci eravamo confrontati e ci confrontiamo di settimana in settimana con lo staff tecnico. Abbiamo una tabella da rispettare e stanno andando assolutamente bene entrambi, quindi siamo molto contenti di quello che stanno facendo. Oggi sono già in campo, prima sono salito con loro, quindi il percorso era quello che volevamo”.

I due calciatori stanno dunque svolgendo lavoro differenziato, ma già sul terreno di gioco.

“Sono assolutamente in campo e quella che era la nostra previsione si sta per il momento consolidando, quindi siamo molto fiduciosi. Abbiamo volutamente preso, grazie anche alla collaborazione dello staff tecnico, i tempi giusti”.

Monachino ha sottolineato come il recupero venga gestito attraverso una progressione attentamente controllata.

“Siamo in una situazione, come ho detto già la scorsa settimana, di progressione, ma una progressione misurata, controllata, che ci sta dando il risultato sperato. Entrambi avevano delle lesioni diverse nella loro modalità, ma delicate per quello che potevano essere i tempi di recupero. E fin qui molto bene”.

La prudenza resta quindi un principio fondamentale nella gestione degli infortuni. Una linea condivisa anche con lo staff di Gattuso.

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