Gilardino verso Lazio-Parma: «Ho fiducia nei miei ragazzi»

Alberto Gilardino chiede al Parma una risposta immediata contro la Lazio dopo la sconfitta con il Torino. Secondo quanto riportato da Alfredopedulla, Alla vigilia della sfida con la squadra prima in classifica, il tecnico gialloblù ha spiegato di aver già parlato con i giocatori. Si aspetta che il confronto si traduca in un atteggiamento diverso fin dall’inizio della partita.

Gilardino riconosce che il Parma ha deluso le aspettative dei tifosi. La squadra, ha spiegato, conosce il proprio obiettivo e ciò che deve fare per perseguirlo. Per questo chiede ai suoi giocatori di entrare subito in partita, soprattutto sul piano mentale, e di restare collegati tra loro. Il tecnico ha descritto il confronto con il gruppo come onesto: ritiene che i calciatori ascoltino e apprendano ed è convinto che porteranno in campo quanto discusso. Le dichiarazioni sono riportate da Alfredo Pedullà.

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Il confronto dopo la sconfitta con il Torino

Il Parma ha esaminato in particolare i primi 25 minuti della gara precedente, valutandoli sotto diversi aspetti. Gilardino ha indicato nell’atteggiamento e nella disciplina i punti da portare in campo sin dall’avvio contro la Lazio. La fiducia nei giocatori resta intatta, pur nella consapevolezza che la partita sarà difficile. Secondo l’allenatore, la squadra è pronta ad affrontarla.

La richiesta non riguarda soltanto la reazione alla sconfitta. Gilardino vuole che la chiarezza raggiunta nel confronto con i calciatori sia visibile in partita, senza attendere che sia la gara a imporre un cambio di passo.

Tre indisponibili e concorrenza nei ruoli

Per la sfida non saranno disponibili Nicolussi, Almqvist ed Elphege. Gilardino ha detto che tutti gli altri giocatori sono a disposizione, ma non ha sciolto i dubbi di formazione: le scelte restano aperte in diversi ruoli, compreso quello del portiere. A suo giudizio, la concorrenza interna aiuta a mantenere alto il livello del gruppo.

Il tecnico ha parlato anche del lavoro avviato dal suo arrivo. Ha modificato alcuni aspetti della preparazione fisica e del lavoro tecnico-tattico rispetto alla stagione precedente, quando la squadra operava in modo diverso e con giocatori dalle caratteristiche differenti. Considera valida la rosa e ritiene di avere calciatori forti, ma sottolinea che indirizzare il percorso nella direzione voluta richiede tempo: il cambiamento, nelle sue parole, non può essere immediato.

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