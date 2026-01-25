Lazio, ritorno di fiamma per Maldini

Nuovi scenari dopo l’addio di Romagnoli

In casa Lazio il mercato continua a muoversi tra cessioni e nuove opportunità. Dopo il saluto di Alessio Romagnoli, che ieri sera ha disputato la sua ultima partita in maglia biancoceleste, emergono indiscrezioni su una pista che sembrava essersi raffreddata e che invece è tornata d’attualità. Secondo quanto filtra, la dirigenza avrebbe riaperto con decisione il discorso legato a Daniel Maldini, con l’obiettivo di trovare un’intesa con l’Atalanta.

Formula da definire e forte gradimento

La Lazio spinge per chiudere l’operazione con la formula del diritto di riscatto, mentre il club bergamasco preferirebbe inserire l’obbligo. Le parti sono però in trattativa per arrivare a un compromesso. Il gradimento nei confronti del classe 2001 è forte, soprattutto da parte del direttore sportivo Fabiani. Esterno offensivo e trequartista naturale, Maldini è già nel giro della Nazionale maggiore e rappresenta un profilo che intriga per caratteristiche ed esperienza, maturata tra Milan, Spezia, Empoli, Monza e Atalanta. A Bergamo non è più centrale nel progetto, un dettaglio che apre spiragli concreti per un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.