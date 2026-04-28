Social post Lazio-Udinese: il messaggio di Pedro dopo il pari

Una partita complicata sia dalla mancanza di obiettivi in Campionato sia dal turnover necessario per far riprendere fiato ad alcuni titolari. Una sfida terminata con un amaro pareggio, reso più dolce dalla possibilità di aver potuto rivedere una rete di Pedro, assente dal match dell'8 febbraio a casa della Juventus. Per festeggiare, il numero 9 ha pubblicato una foto sui propri social.

Il post di Pedro

I voti dei quotidiani

Il Messaggero: 7,5

Tuttosport:7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7