Social post Lazio-Udinese: il messaggio di Pedro dopo il pari

Pedro ha pubblicato un post sui propri social in seguito al pareggio contro l’Udinese

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Una partita complicata sia dalla mancanza di obiettivi in Campionato sia dal turnover necessario per far riprendere fiato ad alcuni titolari. Una sfida terminata con un amaro pareggio, reso più dolce dalla possibilità di aver potuto rivedere una rete di Pedro, assente dal match dell'8 febbraio a casa della Juventus. Per festeggiare, il numero 9 ha pubblicato una foto sui propri social. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il post di Pedro 

I voti dei quotidiani 

Il Messaggero: 7,5 
Tuttosport:7,5 
Corriere dello Sport: 7,5 
Corriere della Sera: 7,5 
La Repubblica:

Mancini campione in Qatar: il commovente omaggio al tricolore e a Euro 2020. Il video
Pedullà: "Sarri nome in evidenza per il Napoli in caso di addio di Conte…"