Attacco da decidere: in bilico Noslin, Dia e Maldini. Ratkov unica certezza della società

A giugno ci saranno profonde valutazioni sul futuro dei centravanti biancocelesti. Infatti, al momento tutti gli attaccanti della Lazio non sono certi del loro futuro, ad eccezione di Ratkov, che, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, per la società è uno dei punti su cui ripartire. Tuttavia, arrivato per 13 milioni a gennaio, il serbo è ormai finito fuori dalle gerarchie di Maurizio Sarri, che preferisce Noslin e Dia come vice di Maldini.

Maldini in bilico

Daniel è arrivato dall’Atalanta in prestito con un diritto di riscatto a 14 milioni, che scatterebbe automaticamente con la qualificazione in Europa League. Per questo sarà decisivo il percorso in Coppa Italia per determinare un posto in Europa per i biancocelesti.

Nel caso in cui la Lazio non riuscisse a centrare l’obiettivo stagionale, si dovrebbe rinegoziare sul futuro del figlio d’arte.

Futuro incerto anche per Dia e Noslin

Dia invece sarà riscattato dalla Salernitana, dato che è in scadenza il prestito biennale: sarà quindi necessario versare circa 11 milioni di euro. Anche il futuro di Noslin resta incerto, soprattutto considerando che pesa a bilancio circa 16 milioni. Infatti il suo futuro, così come quello del senegalese, era stato fortemente messo in discussione già a gennaio.

Se Dia fosse stato ceduto, sarebbe comunque dovuto essere prima riscattato. A gennaio c’erano alcune opzioni in Premier League per lui; invece l’olandese sembrava a un passo dal Monaco, ma il club francese aveva richiesto un prestito senza diritto di riscatto.

Solo a fine stagione si valuteranno seriamente le posizioni dei due attaccanti, dopo aver controllato il bilancio ma anche la stessa guida tecnica. Bisognerà infatti capire se Maurizio Sarri resterà o meno sulla panchina biancoceleste.

La Lazio ha fortemente investito sul proprio parco attaccanti nel periodo successivo all’addio di Ciro Immobile: circa 50 milioni complessivi. Tuttavia, al momento, il vice Ciro non è mai stato realmente trovato.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano, la Lazio potrebbe quindi scandagliare nuove opzioni in vista dell’estate per trovare un nuovo centravanti capace di fare la differenza sotto porta. Molto però dipenderà dal futuro di Maldini, Dia e Noslin.