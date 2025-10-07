Lazio, troppi gli indisponibili per il Comandante: il punto dall'infermeria

Una breve pausa per le Nazionali e poi la rosa biancoceleste dovrà riscendere in campo e lottare per tentare di conquistare i tre punti nei prossimi incontri, tuttavia, nel mese di ottobre dovrà affrontare le Big Atalanta e Juventus, ma non solo, fino ad ora sono soltanto 7 i punti guadagnati in 6 giornate di Campionato, precisamente grazie ai trionfi contro l'Hellas Verona e a Genova e al pareggio in Lazio-Torino. Risultati amari dovuti soprattutto all'alto numero di calciatori indisponibili per il mister Maurizio Sarri.

Lazio, il punto dall'infermeria

Brutte notizie per quanto riguarda Nicolò Rovella e il capitano Mattia Zaccagni, infatti, il primo per il proseguimento della terapia conservativa e il secondo a causa di una lesione di primo grado, non potranno essere schierati per circa un altro mese. Per quanto riguarda i due terzini, Adam Marusic, in seguito all'assist per la rete di Taty allo stadio Luigi Ferraris, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro che lo costringerà ad uno stop di circa due settimane, mentre la diagnosi per Luca Pellegrini è di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, ma fortunatamente dovrebbe poter essere schierato nel match Atalanta-Lazio del 19 ottobre. Matias Vecino, invece, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbe poter tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo durante la sosta.

