Italia: Andrea Pirlo ha detto sì, l'annuncio e il contratto

Dopo il no di Guardiola sono stati avviati i contatti con Andrea Pirlo che ha accettato di diventare il nuovo CT dell'Italia.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la trattativa sta continuando, mancano solo gli ultimi dettagli. Pirlo sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della Nazionale solo dopo aver risolto il suo contratto con lo United FC di Dubai.

Durante la Conferenza Stampa all'Assemblea di Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini svela di aver contattato, prima di Guardiola, Ancelotti. L'idea è stata, quindi, quella di prendere un allenatore differente dallo spagnolo, il profilo individuato è stato proprio quello di Andrea Pirlo. Attualmente è in ritiro con lo United FC di Dubai, con il quale dovrà risolvere il suo contratto, prima di firmare per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana. La chiusura è prevista a breve.

Il vice Pirlo

Sarà Roberto Baronio il vice di Pirlo sulla panchina dell'Italia. Tra i preparatori ci sarà invece Roberto de Bellis, per i portieri potrebbe essere individuato Marco Savorani, ora sotto contratto con l'Atalanta.

Pirlo sarà quindi il nuovo commissario tecnico dell'Italia, tornerà a Coverciano in altre vesti, sarà il suo secondo esordio con la Nazionale Italiana dopo 24 anni dal suo debutto in campo. In quella partita era presente anche Gattuso.

I tempi

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Martedì ci sarà il Consiglio federale che non deve essere coinvolto formalmente nella scelta, ma potrebbe essere un'occasione. Per Pirlo è previsto un contratto fino al Mondiale 2030, anche se Maldini vuole portare avanti un percorso lungo: in lui ha visto una grande visione calcistica. Prima di sedersi sulla panchina dell'Italia, il tecnico dovrà quindi liberarsi dallo United FC, squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Solo dopo potrà firmare con l'Italia.