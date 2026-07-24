Lazio Women: il quarto giorno di ritiro a Celano

Si è concluso il quarto giorno di ritiro per la squadra di Grassadonia. La Lazio Women, carica di nuovi innesti, si sta allenando nel ritiro precampionato a Celano in vista della nuova stagione.

La seduta mattutina

Le calciatrici biancocelesti hanno svolto una doppia seduta di allenamenti. A partire dalle ore nove le ragazze sono scese in campo. Inizialmente il gruppo è stato diviso in due parti: difensori con il tecnico biancoceleste, centrocampisti e attaccanti hanno svolto una preparazione in palestra dedicata al potenziamento muscolare. Successivamente i due gruppi si sono invertiti, i centrocampisti e gli attaccanti si sono esercitati sulle combinazioni e sulle conclusioni verso la porta.

L'allenamento pomeridiano

Si riparte alle 17:30 con un torello di riscaldamento collettivo, a cui ha anche partecipato il tecnico biancoceleste.

Si conclude, come di consuetudine, con una partitella a tre squadre: un piccolo torneo dedicato alla riconquista alta del pallone e alla riaggressione immediata.

La seduta è durata complessivamente un'ora e 45 minuti.