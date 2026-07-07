Reggina caccia all'allenatore, a chi verrà affidata la panchina? I nomi in lizza

Claudio Lotito ha rinviato ancora la sua visita a Reggio Calabria, essendo assorbito dalle priorità della Lazio, in particolare dalla gestione delle tensioni con la tifoseria e dalla presentazione ufficiale del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. Tuttavia, presto dovrà decidere a chi affidare la panchina del nuovo club.

Romairone al lavoro al Sant’Agata

Nei prossimi giorni sarà il direttore sportivo Giancarlo Romairone a raggiungere la città calabrese per dare avvio alla riorganizzazione del Centro Sportivo Sant’Agata. È proprio in occasione di questa visita che il ds potrebbe svelare il nome del nuovo tecnico della Reggina, dando forma definitiva al progetto sportivo.

La corsa alla panchina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la lista dei candidati per la panchina amaranto sembra essersi ristretta. Ciro Ginestra, ex tecnico del Guidonia Montecelio 1937 Fc, appare attualmente in pole position, con un possibile incontro conoscitivo previsto già per oggi a Roma con Lotito. Subito dietro Ginestra si posiziona Cristiano Lucarelli, mentre Mimmo Toscano resta un'opzione concreta sullo sfondo.