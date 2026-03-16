Lazio-Milan, un amore intramontabile: il messaggio di Radu ai tifosi

Stefan Radu è la dimostrazione che una volta vestiti i colori biancocelesti è difficile staccarsene completamente. Si dice che la Lazio ti entra dentro e per lui è stato così da, infatti, nel corso della gara contro il Milan, l'ex aquila ha lanciato un messaggio al popolo laziale.

Il post di Radu

Lazio-Radu: un amore intramontabile

Stefan Radu si conferma ancora una volta il leader silenzioso e grande tifoso della Lazio, portando nel cuore i colori biancocelesti anche fuori dal campo. Il suo messaggio sui social non è solo un incitamento, ma un richiamo profondo all'identità e all'unione che da sempre lega il popolo laziale. Con le sue parole, l'ex difensore ribadisce che la forza della squadra risiede proprio nella compattezza della sua gente. È un gesto che accende l'entusiasmo della Curva Nord, trasformando il ricordo delle sue battaglie in campo in pura energia per le sfide attuali. Un messaggio che dimostra un legame sempre più saldo, nato quando vestiva la maglia in campo e continuato da sostenitore laziale.