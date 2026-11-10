Candreva e la Lazio: «non ho mai rifiutato» il ruolo di vicecapitano

Antonio Candreva non ha mai rifiutato di diventare vicecapitano della Lazio. L’ex biancoceleste lo ha chiarito a Crazy Calcio Show, ripercorrendo anche il rapporto con i tifosi e la notte trascorsa senza dormire prima della finale di Coppa Italia contro la Roma. Oggi fa parte dello staff tecnico della Nazionale Under 15.

Dal gol al San Paolo al legame con la curva

Candreva ricorda i quattro anni e mezzo alla Lazio come un’esperienza indimenticabile. L’inizio, però, non fu semplice: pesava su di lui una presunta fede romanista. Il gol segnato al San Paolo contro il Napoli segnò una svolta nel rapporto con i sostenitori biancocelesti.

«Quello è stato il momento in cui sono stato accolto dalla Lazio», ha raccontato. Candreva descrive quell’avvicinamento come qualcosa voluto sia da lui sia dal pubblico, una liberazione. Ha aggiunto che la curva biancoceleste era quella capace di dargli più carica in campo e che ancora oggi è felice di aver ricevuto un coro dai tifosi.

La fascia a Biglia e la proposta di Pioli

L’ex giocatore ha poi smentito la ricostruzione secondo cui avrebbe rinunciato a fare il vicecapitano quando la fascia passò sul braccio di Biglia. «È una storia falsa, perché non pretendevo nulla», ha precisato. Davanti a lui, ha ricordato, c’erano giocatori come Radu, Marchetti e Klose: per questo non si aspettava alcun incarico.

Quando Pioli lo chiamò in camera per proporgli il ruolo, la questione fu discussa insieme. Candreva ha ribadito il punto con parole nette: «non ho mai rifiutato».

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