Sky Sport: "Pazza idea Lazio, tentativo in corso per Mauro Icardi…"

In attesa di novità sulla definizione dell'accordo tra la Lazio e Davide Frattesi, il club biancoceleste è comunque alla ricerca di un attaccante e spunta una suggestione.

Lazio su Icardi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso un tentativo da parte della Lazio per Mauro Icardi. L'attaccante che ha chiuso la sua esperienza in Turchia con il Galatasaray è attualmente svincolato. L'operazione resta comunque complicata.

Il post di Gianluca Di Marzio

Questo il post di Gianluca Di Marzio: