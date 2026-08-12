Sky Sport: "Pazza idea Lazio, tentativo in corso per Mauro Icardi…"
Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso un tentativo da parte della Lazio per Mauro Icardi
Mauro Icardi - Via onefootball (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)
In attesa di novità sulla definizione dell'accordo tra la Lazio e Davide Frattesi, il club biancoceleste è comunque alla ricerca di un attaccante e spunta una suggestione.
Lazio su Icardi
Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso un tentativo da parte della Lazio per Mauro Icardi. L'attaccante che ha chiuso la sua esperienza in Turchia con il Galatasaray è attualmente svincolato. L'operazione resta comunque complicata.
Il post di Gianluca Di Marzio
Questo il post di Gianluca Di Marzio: