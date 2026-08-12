Sky Sport: "Pazza idea Lazio, tentativo in corso per Mauro Icardi…"

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso un tentativo da parte della Lazio per Mauro Icardi

Beniamino Civitelli /
Mauro Icardi - Via onefootball (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)
Mauro Icardi - Via onefootball (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

In attesa di novità sulla definizione dell'accordo tra la Lazio e Davide Frattesi, il club biancoceleste è comunque alla ricerca di un attaccante e spunta una suggestione.

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Lazio su Icardi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso un tentativo da parte della Lazio per Mauro Icardi. L'attaccante che ha chiuso la sua esperienza in Turchia con il Galatasaray è attualmente svincolato. L'operazione resta comunque complicata.

Il post di Gianluca Di Marzio

Questo il post di Gianluca Di Marzio:

Lazio, Di Marzio: “Mauro Icardi pazza idea per l’attacco”