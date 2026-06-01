Il piano di Gattuso per il mercato: quattro richieste al club

Giovedì è previsto l'arrivo a Formello del nuovo tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso. L'allenatore avrebbe già avanzato alcune richieste precise, che il club biancoceleste dovrebbe provare ad accontentare. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, la Lazio vorrebbe iniziare il nuovo corso con il piede giusto e cercare di soddisfare il nuovo allenatore, evitando di creare fratture come alcune gestioni precedenti. In attesa di capire se il mercato sarà libero o a saldo zero, una risposta che arriverà a metà giugno, il tecnico avrebbe studiato la rosa laziale e avrebbe in mente un piano definito.

Gattuso vuole un difensore

La prima richiesta riguarda l'acquisto di un difensore centrale, vista la probabile partenza di Alessio Romagnoli verso l'Al-Sadd. Uno dei nomi più caldi negli ultimi mesi è quello di Diogo Leite, ma il club non potrà attendere in eterno una risposta da parte giocatore.

Nella lista dei desideri del tecnico spunta un nuovo terzino destro

Un'altra richiesta riguarda le fasce: il tecnico vorrebbe puntare su terzino destro nel caso in cui partisse Manuel Lazzari. L'ex SPAL ha il contratto in scadenza nel 2027, come mezza squadra, e ormai non più indispensabile, per questo potrebbe salutare definitivamente la capitale. Un profilo seguito ormai da diverso tempo è quello di Arnau Martinez del Girona, retrocesso in Segunda Division, ma il cui costo del cartellino potrebbe essere inferiore rispetto a gennaio, quando venivano richiesti 15 milioni euro; oggi con il contratto in scadenza nel 2027 e con la retrocessione del club, il costo per Martinez potrebbe essere più accessibile per la casse laziali.

Gattuso chiede un vice-Zaccagni

Uno dei temi su cui Gattuso si è più soffermato è la permeanza di Mattia Zaccagni, non così convinto inizialmente a restare a Formello, ma dopo alcuni colloqui con il nuovo allenatore, il destino del capitano è cambiato: Zaccagni resterà alla Lazio e sarà al centro del progetto tecnico. Tuttavia, Gattuso avrebbe fatto un'altra richiesta alla società: un vice, un giocatore capace di sostituirlo degnamente in caso di assenza del capitano.

Il tecnico punta ad un centravanti

L'ultima richiesta riguarda il reparto offensivo con l'arrivo di un centravanti. Noslin potrebbe essere impiegato sia come attaccante, ma più probabilmente alle spalle della punta nel caso in cui si utilizzasse il 4-2-3-1. Per questo motivo Gattuso avrebbe richiesto una nuova punta. Il nuovo tecnico sembra avere le idee chiare. resta da capire solo se questa volta la società riuscirà ad accontentare il proprio allenatore.