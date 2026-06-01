Cardone: "Il club vuole mantenere buona parte della rosa. Sul futuro di Romagnoli, Gila e Zac..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Per Romagnoli è sempre viva la situazione saltata a gennaio con l’Al Sadd. Lo considero assolutamente in bilico, quella cosa lì è ancora viva. Ci sono delle riflessioni che lui sta facendo, nulla è certo ma la possibilità che vada c’è. Per quanto riguarda Gila c’è la possibilità che resti fino alla scadenza. La Lazio, in tal senso, conferma, ma bisogna poi fare i conti con quello che avverrà sul mercato e che verrà dal mercato.

Gattuso ha ricevuto la disponibilità a restare di Zaccagni. E’ vero che lui sta sondando la volontà di tutti i giocatori migliori, c’è un fuggi fuggi da evitare. L’estate è lunga, si attendono novità anche sul fronte ambientali, della contestazione. La Lazio tutta dovrà fare i conti con questa situazione.