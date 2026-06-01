Cardone: "Il club vuole mantenere buona parte della rosa. Sul futuro di Romagnoli, Gila e Zac..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.
Cardone a Radiosei
Per Romagnoli è sempre viva la situazione saltata a gennaio con l’Al Sadd. Lo considero assolutamente in bilico, quella cosa lì è ancora viva. Ci sono delle riflessioni che lui sta facendo, nulla è certo ma la possibilità che vada c’è. Per quanto riguarda Gila c’è la possibilità che resti fino alla scadenza. La Lazio, in tal senso, conferma, ma bisogna poi fare i conti con quello che avverrà sul mercato e che verrà dal mercato.
Gattuso ha ricevuto la disponibilità a restare di Zaccagni. E’ vero che lui sta sondando la volontà di tutti i giocatori migliori, c’è un fuggi fuggi da evitare. L’estate è lunga, si attendono novità anche sul fronte ambientali, della contestazione. La Lazio tutta dovrà fare i conti con questa situazione.
Prosegue il giornalista
Da una parte la società chiede tempo e pazienza in attesa di un piano di ristrutturazione per ripartire, dall’altro non è stata messa in pratica una strategia di comunicazione coerente con il momento di difficoltà. In questo contesto, è chiaro che la gente può mollarti o non appoggiarti.
L’orientamento della società sul mercato è di mantenimento di buona parte della rosa in essere. Gli acquisti saranno correlati, poi, ad eventuali e possibile uscite di giocatori che dovranno essere sostituiti.
Dopo la metà di giugno, la commissione di vigilanza sui conti dei club di Serie A, emetterà le sue sentenze sulla tipologia di mercato che potranno fare i club. Una società i propri conti deve conoscerli, poi è vero che ci sono delle situazioni borderline che tengono alcune situazioni di bilancio in bilico.