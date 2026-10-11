Le formazioni ufficiali di Lazio-Monza

Le scelte di Gattuso per il match di Campionato

Alisia Cerqua /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Dopo la sosta Nazionali, la Lazio affronterà il Monza oggi alle ore 15:00.

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La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO: Mandas; Doekhi, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor, Provstgaard.


A disp.: Motta, Renzetti, Leite, Dele-Bashiru, Pinamonti, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Šutalo, Serra, Farcomeni.


All.: Gennaro Gattuso

La formazione del Monza

Monza: Tornqvist; Lucchesi, Mangas, Varela, Akinsamiro, Ngonge, Birindelli, Zeballos, Carboni, Koaudio, Folorunsho.


A disp.: Thiam, Strajnar, Goglichidze, Maye, Antov, Ondoa, Cutrone, Colombo, Bakoune, Bakoune, Colpani, Robinson, Mota, Mout.


All.: Ivan Juric

Lazio-Monza, i convocati di Gattuso: la lista reparto per reparto