Pedullà: "Sarri sondato dal Fenerbahce, ma è tardi. Napoli e Atalanta…"

Le strade della Lazio e di Sarri sono destinate ormai a separarsi, con ogni probabilità sabato sera contro il Pisa sarà la sua ultima partita alla guida dei biancocelesti.

Sarri tra Atalanta e Napoli. Sondaggio anche del Fenerbahce

Come riportato da Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri è oggetto di desideri di molte squadre. Nelle ultime ore c'è stato un sondaggio anche da parte del Fenerbahce, ma ormai è tardi. Il Napoli si è mosso per il Comandante, ma non aspetterà a lungo con De Laurentis che continua a monitorare Allegri e Italiano. L'Atalanta resta, invece, sempre forte su Sarri e alza il pressing.

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