Da Immobile a Luis Alberto passando per tutto il mondo Lazio: i video-saluti per Pedro

Domani sera Pedro giocherà la sua ultima partita con l'aquila sul petto. Il vero abbraccio con i tifosi c'è stato in finale di Coppa Italia con tanto di striscione e cori al termine della gara, ma domani Pedro calcherà per l'ultima volta il manto verde dell'Olimpico.

I video-saluti per Pedro

foto fraioli

Attraverso un video condiviso sui canali social ufficiali della Lazio, Pedro ha reagito ai tanti videomessaggi di saluto ricevuti. Numerosi i suoi ex compagni che hanno voluto condividere un messaggio con lui: da Reina a Vecino, da Immobile a Luis Alberto passando per i suoi familiari e ad alcuni giocatori delle giovanili della Lazio.

Il video