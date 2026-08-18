Calciomercato Lazio, un altro club di Serie A punta Icardi: i dettagli

Gattuso ha ribadito più volte il suo bisogno di un nuovo attaccante e, per questa ragione, serve intervenire sul mercato per accontentare le richieste della mister prima della fine della sessione estiva. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Mauro Icardi, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia con il Galatasaray.

La concorrenza e le mosse di mercato

Portare Icardi a Roma non sarà semplice a causa delle elevate richieste economiche del giocatore e della forte concorrenza di diversi club esteri. Inoltre, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, anche la Fiorentina starebbe monitorando l'argentino come possibile sostituto in caso di cessione di Moise Kean, finito nel mirino del Como. La dirigenza laziale sta studiando la formula giusta per inserire l'ingaggio del centravanti nel bilancio, ma per chiudere l'affare servirà un rilancio economico.

Le alternative per l'attacco

Nel frattempo, la società biancoceleste tiene aperte anche altre piste per non farsi trovare impreparata. Sullo sfondo, infatti, rimane viva l'opzione che porta ad Andrea Pinamonti del Sassuolo, valutato come valida alternativa per rinforzare il reparto offensivo.