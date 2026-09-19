Lazio, il club di Gattuso trionfa ancora: scritto un nuovo capitolo della storia biancoceleste

Bologna, Genoa, Udinese, Milan ed ora anche il Venezia. Nelle prime 5 giornate di Campionato la Lazio risulta ancora imbattuta, considerando anche il pareggio contro i rossoneri. Nonostante il rigore iniziale a favore del Venezia, parato egregiamente dal portiere greco, aveva fatto preoccupare i biancocelesti, il gol di Zaccagni dal dischetto ha cambiato l'equilibrio della partita. Ci ha pensato poi Tijjani Noslin, partito titolare al posto di Pinamonti, a raddoppiare il risultato.

Lazio, nuovo record in Serie A

Come riportato da Opta, la vittoria di stasera fa volare la Lazio in prima posizione in classifica, insieme a Roma e Inter, con 13 punti conquistati nelle prime 5 giornate di Campionato. Numeri che segnano un record in Serie A per il club biancoceleste, guidato dal mister Gennaro Gattuso.