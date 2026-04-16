ESCLUSIVA | A.Sepe: "Napoli favorito sulla Lazio ma sarà equilibrata. Su Lotito..."
Il direttore del sito partenopeo analizza il momento delle due squadre con la sfida di sabato
Poco più di 48 ore e il calore dello stadio Diego Armando Maradona si scatenerà per ospitare Napoli-Lazio, partita che rappresenterà la 33sima giornata del campionato di Serie A. Da una parte la squadra di Conte che vuole blindare la qualificazione in Champions League arrivando più in alto possibile in classifica. Dall'altra, invece, gli uomini di Sarri che vogliono raccogliere il più possibile da una stagione deludente, in attesa della semifinale di ritorno di coppa Italia. In vista del match di sabato è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Alessandro Sepe, direttore responsabile del sito AreaNapoli.it.
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