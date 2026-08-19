Pinamonti, Moretto: "È il nome preferito di Gattuso, ma per motivi economici..."

Si raffredda la pista che porta ad Andrea Pinamonti, in uscita dal Sassuolo. Nonostante l'apertura da parte dello stesso attaccante neroverde al trasferimento nella capitale, la Lazio sembra aver scelto, ancora una volta, di cambiare il proprio obiettivo. Nel mirino dei biancocelesti è tornato Bamba Dieng, attaccante svincolato, per il quale ci sarebbero meno ostacoli a livello economico. Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, il motivo principale di questo stand-by sarebbe, infatti, per un fattore economico.

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Il nome di Andrea Pinamonti sarebbe in questo momento il preferito di Gattuso ma per motivi economici il club sta virando sull’attaccante ex Lorient attualmente svincolato.

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