Lazio, Lotito incontra Gattuso a Formello: cosa ha chiesto al tecnico

Il confronto a Formello

Claudio Lotito ha incontrato Gennaro Gattuso a Formello per fare il punto sulla situazione della Lazio. Il faccia a faccia, avvenuto nelle scorse ore, è stato voluto dal presidente biancoceleste.

La richiesta del presidente

Secondo quanto riportato da La Repubblica e Il Corriere della Sera, Lotito ha chiesto al tecnico una valutazione diretta sul momento della squadra. Il presidente ha voluto conoscere anche le sensazioni del gruppo.

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