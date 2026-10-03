Lazio, Lotito incontra Gattuso a Formello: cosa ha chiesto al tecnico
Il presidente della Lazio ha voluto un confronto con Gattuso per conoscere la sua valutazione sul momento della squadra e sulle questioni da affrontare.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Il confronto a Formello
Claudio Lotito ha incontrato Gennaro Gattuso a Formello per fare il punto sulla situazione della Lazio. Il faccia a faccia, avvenuto nelle scorse ore, è stato voluto dal presidente biancoceleste.
La richiesta del presidente
Secondo quanto riportato da La Repubblica e Il Corriere della Sera, Lotito ha chiesto al tecnico una valutazione diretta sul momento della squadra. Il presidente ha voluto conoscere anche le sensazioni del gruppo.
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