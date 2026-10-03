Lazio, Chiesa resta un’opzione: il nodo Liverpool e la formula per il ritorno

Lazio su Chiesa: la situazione a Liverpool

La Lazio segue la situazione di Federico Chiesa, che non ha ancora trovato spazio nel Liverpool in questo avvio di stagione 2026/27. Secondo quanto riferito da Calciomercato, anche Inter e Atalanta valutano il profilo dell’attaccante italiano in vista di una possibile operazione nel corso della stagione.

Durante il tour estivo negli Stati Uniti, il tecnico Iraola gli aveva offerto un’occasione per rilanciarsi a Liverpool. Finora, però, il cambio di guida tecnica non ha modificato la sua situazione: Chiesa non è ancora sceso in campo in alcuna competizione.

I numeri dell’ultima stagione

Già nella stagione precedente, sotto la gestione di Arne Slot, il 28enne aveva avuto un impiego limitato. In Premier League aveva collezionato 26 presenze, partendo titolare una sola volta. In 318 minuti complessivi aveva segnato due gol e fornito un assist.

La mancanza di spazio anche in questa stagione ha riacceso le ipotesi di un ritorno in Serie A. Al momento, l’interesse dei club italiani viene indicato come una valutazione: non risulta un accordo per il trasferimento.

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