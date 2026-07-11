Stati Generali, Sabatini: "La Lazio ha fatto buone cose ma la squadra non è mai decollata…"

In collegamento streaming dagli Stati Generali della Lazialità è intervenuto l'ex direttore della Lazio, Walter Sabatini.

Il player trading è fatto di entrate e uscite. Io questa cosa l’ho fatta sempre, con molta fortuna. Ho sempre acquistato alle mie condizioni, quelle del mio club. La Lazio ha fatto buone cose ma la squadra non è mai decollata; se pensavo lo avrebbe fatto con Sarri. Non ho visto grandi lacune della rosa, forse poca profondità davanti. Un reparto che sarebbe dovuto essere integrato.