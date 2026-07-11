Stati Generali, Mazza: "Il punto che stiamo toccando uno dei più bassi della nostra storia
In collegamento dagli Stati Generali della Lazialità è intervenuto il direttore e giornalista, Mauro Mazza
Stati Generali della Lazialità - LazioPress
In collegamento dagli Stati Generali della Lazialità è intervenuto il direttore e giornalista, Mauro Mazza.
L'intervento di Mauro Mazza
Purtroppo non ci sono, abito lontano, ma complimenti a tutti, anche per la manifestazione della scorsa settimana.
"Uno dei punti più bassi"
Io ne ho viste tante, ma penso che il punto che stiamo toccando sia uno dei più bassi della nostra storia, secondo solo al calcioscommesse. È più brutto della B e del -9, perché quegli anni ci hanno portato ai più belli della nostra vita, quelli di Cragnotti. Non so come ma ne usciremo, ma di soluzione credo ce ne siano diverse.