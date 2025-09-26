Nesta sulla Lazio: "Eravamo da Champions. Wilson l'avrei voluto..."

Il capitano dello scudetto del 2000, Alessandro Nesta, resta una leggenda biancoceleste indiscussa che come noto ha divorziato dalla Lazio solo per motivi di forza maggiore. L'ex difensore ha rilasciato una interessante intervista a Lottomatica.sport.

Tanti i temi toccati e tanti i passaggi che toccano la sua fede calcistica biancoceleste. Dai momenti in cui sedeva sulla panchina il compianto Sven Goran Eriksson fino ai suoi desideri da tifoso-giocatore della Lazio. Una parentesi emozionante è avvenuta quanto Nesta ha citato il capitano del primo scudetto del 1974, Pino Wilson.

Le parole di Alessandro Nesta

La Lazio di Mister Eriksson? Squadra fortissima ma senza una grande mentalità. Una rosa così messa in un altro contesto avrebbe vinto la Champions League. Eravamo ragazzi di tanto talento, ma non avevamo nella testa come vincere. L’unico che ha portato la giusta mentalità era Mancini. Il gol più bello che ho mai visto in campo? Almeyda in Parma – Lazio.

Il desiderio di Nesta