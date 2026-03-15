Lazio-Milan, Sarri nel pre: “Determinate ritrovare la nostra gente. Sulla scelta di Patric..."

L’intervento ai microfoni di Dazn del tecnico Maurizio Sarri nel pre partita di Lazio-Milan. Il mister si è soffermato sulle scelte di formazioni e sul ritorno dei tifosi laziali all'Olimpico.

Determinate ritrovare la nostra gente, è bellissimo. È un popolo particolare, di cui dall'esterno non ci si può rendere conto.

Patric? Noi abbiamo Rovella, Basic, Cataldi fuori e Vecino non c'è più, bisogna arrangiarsi. Patric ha palleggio e ci può dare una mano.

Dobbiamo stare attenti a non perdere palla in modo banale, sarebbe letale. Dobbiamo cercare di non sprecare la palla, Maldini sta crescendo e spero continui.