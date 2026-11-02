Rocca : “Se la Lazio vince lo scudetto, mi faccio la barba biancoceleste”

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e noto tifoso biancoceleste, è intervenuto a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, esprimendo tutto il suo entusiasmo per lo straordinario primato della squadra in Serie A, attribuendo grandi meriti al tecnico Gennaro Gattuso. Nonostante il primo posto in classifica, Rocca sostiene la protesta dei tifosi contro la gestione societaria di Claudio Lotito, disertando lo stadio ma promettendo di tornare per il derby e di farsi la barba biancoceleste in caso di scudetto.

Un enorme gesto d'amore. Solo 12mila tifosi erano sugli spalti, quando in condizioni normali ce ne sarebbero 60mila, ha osservato, definendo l'assenza dei sostenitori dall'Olimpico un enorme gesto d'amore. Forse al derby. È solo merito di Gattuso. Ha fatto un capolavoro, è riuscito a isolare il gruppo dalle polemiche, ha dichiarato Rocca.