Lazio, Masi replica alle accuse di Lotito: “La mia sola colpa? Essere tifoso”
Il presidente della Banca del Fucino interviene dopo le perquisizioni: “Ho dato mandato al mio avvocato”
Il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi interviene dopo le perquisizioni effettuate nei suoi confronti nell'ambito dell'indagine in cui viene ipotizzato il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio.
Masi respinge con decisione le accuse che, secondo quanto riportato dall’ANSA, derivano da una denuncia di Claudio Lotito. Il presidente della Banca del Fucino si dice “basito” e definisce le contestazioni nei suoi confronti “completamente e totalmente false”.
Nella dichiarazione rilasciata all’ANSA, Masi annuncia inoltre di essersi già rivolto al proprio legale con l'intenzione di presentare una denuncia per calunnia.
Lazio, la replica di Mauro Masi dopo le perquisizioni
“Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Claudio Lotito. Accuse completamente e totalmente false”, afferma Masi, secondo quanto riportato dall’ANSA.
Il presidente della Banca del Fucino lega poi la vicenda alla propria passione calcistica: “La mia sola colpa è quella di essere, come tantissimi a Roma e in Italia, tifoso della Lazio”.
Una presa di posizione netta arrivata in riferimento alle perquisizioni effettuate nei suoi confronti nell'ambito dell'indagine.
Indagine sulle quote della Lazio, Masi annuncia una denuncia
Nell'inchiesta viene ipotizzato il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Masi, nella sua dichiarazione, ribadisce la propria fiducia nel lavoro degli inquirenti.
“Ho la più totale fiducia nella magistratura”, dichiara il presidente della Banca del Fucino.
Masi annuncia infine di aver già dato mandato al proprio avvocato per procedere legalmente: “Per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia per calunnia”.
Fonte: ANSA.