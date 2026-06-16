Di Marzio: “la Lazio apre alla cessione di Gila. Il Napoli…”
Gila - Depositphotos
Continua ad essere movimentato il mercato in uscita della Lazio con la difesa che potrebbe subire grandi variazioni rispetto alla scorsa stagione.
La Lazio apre alla cessione di Gila
Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha aperto alla cessione di Mario Gila. Sempre secondo quanto raccolto dall’esperto di calciomercato, oggi c’è stato un incontro tra il Napoli e l’agente del calciatore spagnolo per trovare l’intesa sull’ingaggio. Dopo aver trovato la quadra con il difensore biancoceleste partirà la trattativa con Lotito.