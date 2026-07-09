Lazio, parte la stagione 2026-2027: Cataldi apre i cancelli di Formello

La Lazio 2026-2027 comincia oggi la sua nuova stagione. La squadra biancoceleste si ritrova a Formello per dare ufficialmente il via al nuovo corso guidato da Rino Gattuso, in un momento segnato anche da importanti movimenti all’interno della rosa.

A fare da sfondo alla ripartenza c’è infatti l’addio ormai ufficiale di Ivan Provedel. Intanto, Mario Gila e Alessio Romagnoli avrebbero le valigie pronte, in uno scenario che potrebbe cambiare ulteriormente il volto della nuova Lazio.

Il primo calciatore ad arrivare nel centro sportivo è stato Danilo Cataldi. Un segnale significativo per il centrocampista, che molto probabilmente legherà il resto della propria carriera alla Lazio attraverso un contratto destinato, di fatto, ad accompagnarlo fino al termine dell’attività agonistica.

Lazio 2026-2027, Cataldi è il primo ad arrivare a Formello

La nuova stagione biancoceleste parte dunque nel segno di Danilo Cataldi. Il centrocampista è stato il primo a presentarsi a Formello nel giorno del raduno della squadra di Rino Gattuso.

Per Cataldi si prospetta un futuro sempre più legato ai colori biancocelesti. L’ipotesi è quella di un accordo praticamente a vita, con la possibilità di chiudere la carriera proprio con la maglia della Lazio.

Lazio a Formello: dopo Cataldi arrivano Lazzari, Provstgaard e Mandas

Dopo il primo arrivo di Cataldi, il centro sportivo ha iniziato progressivamente a popolarsi. Successivamente si sono presentati anche Manuel Lazzari, Oliver Provstgaard e Christos Mandas.

Comincia così la nuova stagione della Lazio di Rino Gattuso, tra il lavoro sul campo e una rosa ancora attraversata da importanti cambiamenti. Con Provedel ormai ufficialmente ai saluti e le situazioni di Gila e Romagnoli sullo sfondo, il primo giorno a Formello apre ufficialmente il nuovo capitolo biancoceleste.