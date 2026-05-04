Le pagelle di Cremonese-Lazio, Isaksen-Noslin-Nuno Tavares trio vincente e Motta sbaglia troppo
I biancocelesti accelerano nel secondo tempo portandosi a casa la vittoria
getty images via onefootball by Marco Rosi SS Lazio
Da pochi minuti si è concluso il match tra Cremonese e Lazio. I grigiorossi hanno fatto di tutto per portare a casa punti, senza però riuscirci. I biancocelesti, dopo un primo tempo in ombra, hanno cambiato registro nel secondo tempo grazie alle giocate di Nuno Tavares, Isaksen e Noslin. Loro i tre che hanno portato alla vittoria inguaiando la squadra di Giampaolo nel discorso retrocessione.
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