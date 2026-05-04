Le pagelle di Cremonese-Lazio, Isaksen-Noslin-Nuno Tavares trio vincente e Motta sbaglia troppo

Da pochi minuti si è concluso il match tra Cremonese e Lazio. I grigiorossi hanno fatto di tutto per portare a casa punti, senza però riuscirci. I biancocelesti, dopo un primo tempo in ombra, hanno cambiato registro nel secondo tempo grazie alle giocate di Nuno Tavares, Isaksen e Noslin. Loro i tre che hanno portato alla vittoria inguaiando la squadra di Giampaolo nel discorso retrocessione.

Nella pagina successiva le pagelle dei biancocelesti