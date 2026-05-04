Lazio, Marusic entra nella storia: 350 presenze in biancoceleste. Le congratulazioni del club

Un traguardo che profuma di leggenda e fedeltà. Nella sfida di oggi contro la Cremonese, Adam Marušić ha tagliato il nastro delle 350 presenze ufficiali con la maglia della Lazio. Arrivato a Roma nell'estate del 2017 quasi in punta di piedi, il difensore montenegrino è diventato negli anni una colonna inamovibile dello spogliatoio e un punto di riferimento a Formello.

Il post della Lazio

Vittoria allo Zini: tre punti d'oro firmati Noslin

La festa per Marušić è stata resa ancora più dolce dal risultato ottenuto sul campo. In un match combattuto allo Stadio Giovanni Zini, la Lazio è riuscita a strappare una vittoria preziosissima per 2-1. Dopo il vantaggio grigiorosso nel primo tempo siglato da Bonazzoli, i biancocelesti hanno reagito con carattere nella ripresa: prima il pareggio di Isaksen e poi, proprio allo scadere del 90', il gol decisivo di Tijjani Noslin che ha regalato i tre punti ai compagni. Una serata perfetta per la squadra e per il suo "senatore" Adam, che può celebrare il suo record con il sorriso di chi ha portato a casa una vittoria fondamentale in chiave classifica.