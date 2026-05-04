Lazio, Marusic entra nella storia: 350 presenze in biancoceleste. Le congratulazioni del club
Adam Marusic ha raggiunto un record importante nel club biancoceleste, infatti, nel corso del match contro la Cremonese, il terzino ha raggiunto le 350 presenze
Un traguardo che profuma di leggenda e fedeltà. Nella sfida di oggi contro la Cremonese, Adam Marušić ha tagliato il nastro delle 350 presenze ufficiali con la maglia della Lazio. Arrivato a Roma nell'estate del 2017 quasi in punta di piedi, il difensore montenegrino è diventato negli anni una colonna inamovibile dello spogliatoio e un punto di riferimento a Formello.
Il post della Lazio
Vittoria allo Zini: tre punti d'oro firmati Noslin
La festa per Marušić è stata resa ancora più dolce dal risultato ottenuto sul campo. In un match combattuto allo Stadio Giovanni Zini, la Lazio è riuscita a strappare una vittoria preziosissima per 2-1. Dopo il vantaggio grigiorosso nel primo tempo siglato da Bonazzoli, i biancocelesti hanno reagito con carattere nella ripresa: prima il pareggio di Isaksen e poi, proprio allo scadere del 90', il gol decisivo di Tijjani Noslin che ha regalato i tre punti ai compagni. Una serata perfetta per la squadra e per il suo "senatore" Adam, che può celebrare il suo record con il sorriso di chi ha portato a casa una vittoria fondamentale in chiave classifica.