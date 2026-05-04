Conferenza Isaksen: "Sarri ieri ha fatto un discorso motivazionale di dieci minuti..."

A margine di Cremonese-Lazio è intervenuto in conferenza stampa Gustav Isaksen per commentare la gara. …

Le parole in conferenza stampa di Isaksen

A volte posso fare ancora di più, posso essere più decisivo per i gol. Mi sento come un giocatore che può essere molto importante. Oggi sono molto contento della mia prestazione, ho provato a fare di tutto per la squadra. Non era facile la Cremonese aveva tutto da giocare, sono molto orgoglioso della prestazione.

Come si fa a battere l'Inter?

Nel mio periodo qui non ho vinto contro di loro, non c'è occasione più bella di quello. Dobbiamo studiare e trovare un modo di vincere tutte e due le partita, è importante la Coppa Italia ma secondo me anche questa di campionato sarà importantissima.

Come stai per questo finale di stagione?

Sto benissimo, la delusione in Nazionale è stata un momento molto brutto per me personalmente. Sono stato molto triste sia mentalmente ma anche con il corpo, perdere così è brutto era un grande sogno per me per andare al Mondiale, gli italiani hanno le stesse emozioni. La finale di stagione saranno le partite più importanti della mia vita.

Il carattere della squadra

Non voglio trovare alibi, è stata una stagione difficilissima, non so cosa è cambiato. Ho molta fiducia nella squadra, quelli che entrano dalla panchina fanno la differenza, spero che da ora possiamo fare ancora meglio, abbiamo una squadra dove possiamo essere più alti dell'ottavo posto.

Sarri

Sarri

Ha tante qualità, ma ieri ha fatto un discorso di dieci minuti dove ci ha dato grande motivazione per lui ogni partita è la vita, lui trova sempre motivazione secondo me è un grande mister.

La stagione