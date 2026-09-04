Mercato Lazio, occhi sugli svincolati: Alaba il preferito, spuntano altri tre nomi
Fabiani conferma l'interesse per gli svincolati. Alaba sarebbe il profilo valutato con maggiore attenzione dalla Lazio.
Il mercato della Lazio potrebbe non essersi ancora concluso. Dopo la chiusura delle trattative, infatti, il club biancoceleste continua a guardare con attenzione alle opportunità offerte dagli svincolati ancora disponibili.
A confermarlo è stato il direttore sportivo Angelo Fabiani durante la conferenza stampa di ieri. Il dirigente ha spiegato di aver lasciato volutamente alcuni slot liberi proprio per poter valutare eventuali occasioni.
«C'è ancora il mercato degli svincolati, ho preferito lasciare degli slot liberi per monitorare anche questo tipo di situazioni».
Lazio, Alaba è il nome valutato con maggiore attenzione
A entrare maggiormente nel dettaglio è Il Messaggero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, tra i giocatori attualmente presi in considerazione dalla Lazio spicca soprattutto David Alaba.
L'austriaco, reduce dagli anni trascorsi al Real Madrid, sarebbe il profilo valutato con maggiore attenzione tra quelli ancora disponibili sul mercato degli svincolati.
Da Diego Leite a Brozovic e Icardi: gli altri profili
Non c'è però soltanto Alaba tra le possibili opzioni. Un altro nome è quello del difensore Diogo Leite, già seguito dalla Lazio in passato.
Tra i profili indicati figurano anche Marcelo Brozovic e Mauro Icardi. Per quanto riguarda l'attaccante argentino, però, Gattuso non sembrerebbe convinto di questa possibilità.
Inoltre, Icardi appare sempre più vicino all'Elche. La Lazio, intanto, continua a monitorare il mercato alla ricerca di eventuali opportunità tra i giocatori ancora senza contratto.