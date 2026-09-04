Lazio, nodo Cataldi: atteso il confronto per il rinnovo. Occhio all’Ajax

Quella appena iniziata sarà, almeno secondo l'attuale contratto, l'ultima stagione di Danilo Cataldi con la Lazio. Il rapporto tra il centrocampista e il club biancoceleste, però, va ben oltre una semplice scadenza. E proprio il suo futuro potrebbe diventare uno dei temi delle prossime settimane.

Il nodo principale riguarda il rinnovo di Cataldi. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista continua infatti ad aspettare il prolungamento che la Lazio gli aveva promesso già nel recente passato.

Cataldi-Lazio, presto nuovi contatti per il rinnovo

La situazione potrebbe tornare presto al centro dei colloqui. L'agente del calciatore potrebbe infatti riprendere i contatti con la società di Claudio Lotito per discutere del futuro e del possibile rinnovo.

Un passaggio importante, considerando che l'attuale accordo rende quella appena cominciata, almeno sulla carta, l'ultima stagione di Cataldi in biancoceleste.

Lazio, l’Ajax segue la situazione di Cataldi

Sullo sfondo rimane inevitabilmente anche il calciomercato. Senza un nuovo accordo, infatti, resta aperta la possibilità per Cataldi di lasciare la Lazio a parametro zero il prossimo anno.

Tra le società maggiormente attente agli sviluppi della situazione c'è l'Ajax, che continua a osservare l'evoluzione della questione. Prima, però, saranno importanti le prossime settimane e l'eventuale confronto tra la Lazio e l'entourage del centrocampista.