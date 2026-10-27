Lazio, Floriani Mussolini nel mirino dell’Inter: la base è 20 milioni

L’Inter segue Romano Floriani Mussolini per rinforzare la fascia destra difensiva nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Un’operazione a gennaio appare invece legata a una condizione: la partenza di Luis Henrique verso un club estero. Al momento non emergono segnali di una sua cessione.

Floriani Mussolini, dalla Cremonese alla Lazio di Gattuso

Dopo una stagione di apprendistato alla Cremonese, Floriani Mussolini ha trovato un posto da titolare nella Lazio di Gennaro Gattuso. L’esterno è diventato un punto fermo della formazione biancoceleste, protagonista di un avvio sorprendente.

L’Inter guarda a lui in vista di giugno, quando cercherà di rafforzare la propria fascia destra. Il suo percorso alla Lazio è alla base dell’interesse nerazzurro.

Gennaio dipende da Luis Henrique, Lotito non vuole cambiare la squadra

Una partenza dell’esterno durante la stagione è considerata difficile, soprattutto se la Lazio continuerà a occupare le zone alte della classifica. La squadra sta funzionando e il presidente Claudio Lotito non intende modificarla in corso d’opera.

Per gennaio, l’eventuale apertura dipenderebbe da un’offerta molto elevata dell’Inter e dalla cessione di Luis Henrique all’estero. Un anno fa Galatasaray e Besiktas si erano fatte avanti con una proposta per il brasiliano, ma aveva prevalso la volontà del giocatore. Oggi non ci sono avvisaglie di una partenza: se lo scenario cambiasse, Floriani Mussolini sarebbe un nome per sostituirlo.

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