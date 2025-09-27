Vieira: "Obiettivo salvezza? Non dobbiamo aver paura di dirlo. Il talento deve…"

La Lazio sarà chiamata all'importante sfida di Marassi contro il Genoa, la squadra di Sarri deve rispondere sul campo dopo il derby perso ma lo dovrà fare con una piena emergenza a centrocampo. Dal canto suo il Genoa non ha ancora trovato la prima vittoria in Serie A in questa stagione nonostante le recenti buone prestazioni ed è alla ricerca dei primi tre punti, che possono far respirare i rossoblù.

L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, che non sarà in panchina per squalifica contro la Lazio, ha rilasciato un'intervista sulle colonne del Corriere della Sera.

Le parole di Vieira al Corriere della Sera

Vieira - Depositphotos

Passare il turno di Coppa Italia era un nostro obiettivo. Ho visto una squadra che cerca sempre la giocata giusta, che ha voglia di pressare alto e imporsi. La Coppa Italia è una competizione importante. Una società come il Genoa, se vuole crescere, deve puntare in alto e non accontentarsi.

Obiettivo salvezza?

Non dobbiamo avere paura di dirlo. Quando sono arrivato, restare in Serie A sembrava una missione impossibile. Ora i ragazzi hanno capito che ci aspetta una stagione difficile, ma l’atteggiamento è quello giusto. Puntare alla salvezza non significa mancare di ambizione, ma avere consapevolezza.

Sui giovani