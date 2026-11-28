Nel pre-partita di Torino-Lazio, Floriani Mussolini ha fatto il punto sul momento della squadra ai microfoni di DAZN e Lazio Style Channel: tra lavoro mentale, spirito di gruppo, attenzione ai duelli e la crescita personale contro attaccanti di livello.

Floriani a Dazn

Il lavoro è il segreto, teniamo tanto all’aspetto anche mentale che il mister ci trasmette. Ma sappiamo che oggi ci sono attaccanti forti, sia centralmente che sugli esterni. Sarà una bella partita. La nostra forza è assolutamente l’unione, siamo un gruppo tanto unito in cui tutti si sentono protagonisti ed è importantissimo, l’ha detto anche il mister. Avere Zaccagni in campo ci fa sicuramente molto piacere.

Floriani a LSC