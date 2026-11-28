Floriani Mussolini nel pre: “La nostra forza è assolutamente l’unione”
Il giocatore della Lazio è intervenuto prima della gara per sottolineare la forza del gruppo unito e il piacere di avere Zaccagni in campo.
Nel pre-partita di Torino-Lazio, Floriani Mussolini ha fatto il punto sul momento della squadra ai microfoni di DAZN e Lazio Style Channel: tra lavoro mentale, spirito di gruppo, attenzione ai duelli e la crescita personale contro attaccanti di livello.
Floriani a Dazn
Il lavoro è il segreto, teniamo tanto all’aspetto anche mentale che il mister ci trasmette. Ma sappiamo che oggi ci sono attaccanti forti, sia centralmente che sugli esterni. Sarà una bella partita. La nostra forza è assolutamente l’unione, siamo un gruppo tanto unito in cui tutti si sentono protagonisti ed è importantissimo, l’ha detto anche il mister. Avere Zaccagni in campo ci fa sicuramente molto piacere.
Floriani a LSC
Mentalità acquisita? Sì assolutamente, sappiamo che questa è una partita difficilissima e siamo venuti qua con l'obiettivo di prendere i tre punti, lo sappiamo e ce la metteremo tutta come sempre. Loro sono una squadra molto fisica e veloce, dovremo stare attenti ai duelli e alle seconde palle perché possono spostare l'equilibrio. Io più gioco più faccio esperienza, sto cercando di curare la fase divensiva perche sto incontrando sempre attaccanti forti e devo farmi trovare pronto.