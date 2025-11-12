Lazio, Sarri e Lotito ai ferri corti: il comunicato sugli arbitri e la reazione del mister

La stagione della Lazio entra in una fase delicata, non solo sul campo, ma anche all’interno dello spogliatoio e nei rapporti tra allenatore e dirigenza, in particolare con Lotito. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sembra infatti al centro di una tensione crescente con la società.

I rapporti fra Sarri e Lotito

Il motivo del dissidio è il comunicato diffuso dalla Lazio che ha ritrattato alcune dichiarazioni di Sarri sugli arbitri. Secondo Il Messaggero, il tecnico non sarebbe stato nemmeno avvertito prima della pubblicazione, alimentando così un clima di malumore e incomprensione. Si parla proprio di una "resa dei conti" ormai inevitabile, in cui non si discute solo di risultati sul campo o di bilancio, ma anche della fiducia reciproca tra società e guida tecnica. Sarri, noto per la sua schiettezza e per non nascondere mai il proprio pensiero, avrebbe mal digerito il gesto della Lazio, percependolo come un’ingerenza sulla sua libertà di parola.

Il futuro

Nei prossimi giorni, la società e l’allenatore saranno chiamati a chiarire la situazione, per evitare che le tensioni si riflettano sulle prestazioni della squadra. Oltretutto, è già previsto un incontro per definire le volontà del mister. Il mondo biancoceleste osserva con attenzione: tra comunicati, malintesi e strategie di gestione dello spogliatoio, la Lazio potrebbe trovarsi a vivere un momento più complicato del previsto, dove le questioni di campo e quelle di ufficio si intrecciano in modo delicato e decisivo. Il tutto potrebbe aggravarsi dall’ancora incerta situazione di mercato di cui si attende nuove informazioni. Dopo aver firmato un contratto a giugno senza sapere di non poter fare mercato, il mister adesso attendo disposizioni per capire se potrà rinforzare la squadra se dovrà nuovamente adattarsi.