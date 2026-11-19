Ex difensore della Lazio e campione del mondo con l'Italia nel 2006, Massimo Oddo conosce bene sia l'ambiente biancoceleste sia Gennaro Gattuso, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Milan e in Nazionale. In un'intervista a La Repubblica, l'ex terzino ha parlato del primo posto della Lazio e del lavoro svolto dal tecnico.

Il metodo di Gattuso

Rino riforma gli spogliatoi dove comanda. Prima da calciatore, ora da tecnico, ha sempre avuto la capacità di rieducare senza punire, riabilitando anche i contesti più critici. È un po’ lo stesso senso del carcere, nel senso più virtuoso del termine. Scherzi a parte, l’impennata della Lazio non è un caso, ma il frutto degli insegnamenti di Gattuso. Rino rieducava senza mai punire: bastavano due minuti di ritardo e scattava il rimprovero. Non serviva l’intervento della società. Non finge mai, anche se in questi giorni ripete spesso una bugia: ‘Non guardo la classifica’. Sta guidando la Lazio oltre il potenziale della sua rosa. Può restare in alto fino alla fine.

Emozioni e popolo laziale

Mi emoziono, sono felicissimo di vederla in testa al campionato. Guardo Nuno Tavares e Floriani e rivedo il mio passato. Viviamo una situazione unica: da una parte la gioia per il risultato, dall’altra la sofferenza dei tifosi che rinunciano allo stadio. Mi auguro che si trovi una soluzione, perché da ex capitano conosco l’amore, immenso e indispensabile, del popolo laziale.

Crescita dopo la lezione