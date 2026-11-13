Lazio, Canigiani svela le novità: biglietti del derby e nuovo sponsor tecnico

Novità importanti sul fronte Lazio, sia per quanto riguarda i biglietti del derby sia per il futuro sponsor tecnico. Marco Canigiani, direttore marketing biancoceleste, ha fatto il punto sulla situazione, soffermandosi anche sulla vendita dei tagliandi per la Supercoppa.

Sul derby, il dato fornito da Canigiani parla di 16-17mila biglietti già venduti. Considerando anche gli abbonati, i posti occupati si stanno avvicinando a quota 25mila. Dalla prossima settimana, inoltre, la vendita verrà estesa ai possessori delle Fidelity Card.

Novità anche sullo sponsor tecnico. Con Mizuno attualmente in scadenza a fine anno, la Lazio è arrivata al rush finale: sono arrivate diverse offerte e il club ne ha già selezionate un paio. Il marchio giapponese mantiene però un diritto di prelazione.

Secondo quanto riportato da Radiosei, Marco Canigiani ha spiegato nel dettaglio le diverse fasi previste dal club.

Lazio, Canigiani sui biglietti del derby: “Ci avviciniamo ai 25mila”

Il direttore marketing ha spiegato come si sta sviluppando la prima fase della vendita:

“In questa momento è attiva una fase che abbiamo voluto dedicare agli abbonati della passata stagione, prelazione che non può essere sul posto in cui erano abbonati o nel settore perché magari è stato occupato, ma solo loro possono acquistare in questo momento. Un abbonato può acquistare fino a 4 biglietti, sempre per gli abbonati della scorsa stagione. Dalla prossima settimana la possibilità si amplierà ai possessori delle Fidelity Card, anche loro potranno acquistare fino a 4 biglietti sempre per chi possiede le varie card”.

L'intenzione della Lazio è favorire il più possibile la presenza dei propri sostenitori:

“L’obiettivo ovviamente è preferire la vendita ai nostri tifosi, soprattutto per la Monte Mario; per la Tevere, anche più avanti servirà, la Eagle Card, mentre in Monte Mario partirà la vendita libera, che quindi ci auguriamo sia limitata. La Roma avrà il settore Sud e una iniziale dotazione di Monte Mario sud, poi è chiaro che della vendita libera ne può usufruire chiunque. Le card devono essere retroattive, altrimenti quello che è l’obiettivo poteva essere facilmente aggirabile. Le card hanno un prezzo irrisorio, quindi non sarebbero una barriera. Può acquistare ora chi quindi aveva le card già prima dell’inizio della vendita. Noi al momento abbiamo oltre 16-17mila biglietti. Siamo intorno ai 20mila presenti più gli abbonati, quindi ci avviciniamo ai 25mila posti occupati. Nei Distinti c’è ancora qualche disponibilità”.

Canigiani ha poi sottolineato il potenziale della fase riservata ai possessori delle tessere:

“Potenzialmente i possessori di tessere potrebbero riempiro lo stadio, dipende dalla volontà di farlo; anzi potrebbero anche non bastare i posti. Il biglietto deve essere intestato al possessore delle card nella fase che scatterà lunedì. L’obiettivo è quello di arrivare alla vendita libera con meno posti a disposizione“.

Capitolo Supercoppa: bisognerà attendere le comunicazioni della Lega per conoscere ufficialmente date e modalità di vendita.

“Supercoppa? A breve la Lega comunicherà date e modalità di vendita, anche qui abbiamo previsto diverse fasi. Credo che già la prossima settimana potrà iniziare la vendita. Lo stadio, essendo una gara della Lega, è diviso a metà. Entrambe le card avranno una fase dedicata”.

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